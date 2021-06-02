شكرا لقرائتكم خبر عن «قصص عن فلسطين» جديد محمد عساف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف عن انتهائه من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية، والذي كشف عنه عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، حيث نشر مقاطع فيديو من تسجيل سبع أغنيات بأحد استوديوهات تسجيل الصوت، معلقاً عليها: «قريباً سأطلق ألبوماً غنائياً من 7 أغنيات، ويعد بمثابة رسالة حب ووفاء لفلسطين.. بحرها، جبالها، مدنها، وقراها، وأهلها الطيبين، شبابها وبناتها».

وتابع: «كان من المقرر طرح الألبوم منذ أيام، لكن قريباً سيتم إطلاق الأغاني تباعاً عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب»، وختم عساف المنشور قائلاً «قريباً.. قصص عن فلسطين»