شكرا لقرائتكم خبر عن «كرتون نتورك» تدعم جهود حماية المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «كرتون نتورك» عن إطلاق مبادرة توعوية جديدة بلغات عدة، وفي مناطق عدة، بشأن تغير المناخ. وتغطي المبادرة دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى إلهام الأطفال لمواجهة التحديات الصغيرة التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في صحة كوكبنا.

بدأت الحملة متعددة المنصات ب 18 لغة، وتسعى إلى تثقيف جمهور «كرتون نتورك» من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً حول أزمة تغير المناخ.

وتقول فانيسا بروكمان، رئيسة قسم الأطفال في وارنر ميديا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تغير المناخ قضية مهمة للغاية بالنسبة إلى الجيل الجديد، ويعتبرونها قضية أساسية في حياتهم، ولكن قد يصعب عليهم تحديد الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها حتى يصنعوا الفارق. لذلك، يسعدنا أن نكون قادرين على تزويدهم بالأدوات اللازمة من خلال مبادرة «أبطال المناخ»، وهي حملة طموحة لكرتون نتورك تسعى إلى تنشيط الأطفال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.