شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «صلاة العشاء» يحصد جائزة أفضل سيناريو في «مكناس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

حصد المخرج الفلسطيني يوسف علاري جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه «صلاة العشاء»، وذلك في مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب.

صور الفيلم في الإمارات، وأدى بطولته يوسف علاري، والممثل السوري ماهر مزوق إلى جانب الفنان والإعلامي الإماراتي محمد خالد، والفنانة منيرفا أحمد.

كتب وأخرج الفيلم يوسف علاري الذي تنوعت تجاربه ما بين الدراما التلفزيونية والبرامج الوثائقية، كما أنتج العديد من البرامج بالإضافة لكتابة السيناريو والحوار للسينما والتلفزيون، ولديه بعض المساهمات في مجال التمثيل وكتابة المقالات وتأسيس شركات إنتاج فنية وقنوات تلفزيونية.