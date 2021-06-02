شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين محاربي الإمارات ومجموعة برجيل الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت بالمز الرياضية الشركة المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية، عن توقيعها مذكرة تفاهم وتعاون مع مدينة برجيل الطبية وريسبونس بلس ميديكال التابعتين لمجموعة في بي أس للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، ووقع العقد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية وبطولات محاربي الإمارات، وعمران الخوري رئيس تطوير الأعمال بمدينة برجيل الطبية، بحضور ميجور توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس ميديكال.

وأعرب فؤاد درويش عن سعادته بتوثيق العلاقة التي جمعت بطولات محاربي الإمارات مع هاتين المؤسستين الطبيتين المرموقتين لمدة طويلة، من خلال مذكرة التعاون لتوفير الرعاية الصحية في جميع النسخ التي تنظمها وجميع الفعاليات التي تنظمها بالمز الرياضية، مؤكداً أن الاتفاقية ستكون فاتحة خير على الرياضيين.

وأبدى عمران الخوري رئيس التطوير بمدينة برجيل الطبية ترحيبهم بتوقيع اتفاقية التعاون مع مجموعة بالمز الرياضية واعتبرها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الرياضية بعد الاتفاقيات السابقة مع طواف الإمارات والكريكيت واتحاد كرة القدم.

وأعرب ميجور توم لويس عن سعادته بالاتفاقية والتعاون المثمر مع بالمز الرياضية وبطولات محاربي الإمارات.