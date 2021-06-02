شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تشكر "الوطنية للصحافة" بعد الانتهاء من مديونية المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين الشكر للهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها المهندس عبد الصادق الشوربجي لجهوده فى إنهاء المديونية الخاصة بالمؤسسات القومية لصالح نقابة الصحفيين.

وقال محمد شبانة إن جميع المؤسسات القومية استجابت لطلب النقابة بعد تدخل الهيئة الوطنية للصحافة حيث تمت جدولة جميع الديون المستحقة وسداد أكثر من نصف المديونية نقدا حيث وصلت المديونية لما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه لصالح صناديق الإسكان والقروض والتكافل.

وأشار محمد شبانة إلى أن النقابة رغم المديونية بالسنوات السابقة ظلت تقدم خدماتها لكل أعضاءها دون انقطاع مع استمرار التفاوض مع المؤسسات حتى انتهى الأمر بعد تدخل إيجابى من الهيئة الوطنية للصحافة.

وذكر محمد شبانة أنه سيتم خلال الايام المقبلة التفاوض مع المؤسسات الصحفية المستقلة والحزبية والخاصة لإنهاء مديونية الإعلانات لصالح النقابة خاصة وأن مجلس النقابة باجتماعه الأخير اتخذ قرارا بإيقاف القيد عن جميع الصحف التى تمتنع عن تسوية المديونية.