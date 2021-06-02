شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقر دواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب (VIR-7831) لعلاج حالات (كوفيد-19) الخفيفة إلى المتوسطة مضيفة بذلك خيارا علاجيا جديدا لمرض فيروس كورونا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، اليوم، إن دواء "سوتروفيماب" يعتبر من فئة أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة ويستخدم لعلاج حالات (كوفيد-19) الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال 12 سنة وما فوق وبوزن 40 كيلوغرام على الاقل المعرضين لمخاطر الاصابة.

ونوه البدر أن الدواء يستخدم أيضا لعلاج الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر أو الذين يعانون من حالات طبية معينة مشيرا إلى أن هذا الدواء لا يستخدم لمرضى (كوفيد-19) الذين يتلقون العلاج بالمستشفى أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب إصابتهم بفيروس (كورونا).