ضحايا كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 171 مليونا و184 ألفا و420 حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و565 ألفاً و104 حالات.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، تم إعطاء نحو مليار و947 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.