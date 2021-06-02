لقاء صدري كردي: ضرورة تنفيذ الالتزامات بين المركز والإقليم

بغداد - ياسين صفوان - أكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، ضرورة احترام وتنفيذ الالتزامات المتبادلة للحقوق والواجبات بين بغداد واربيل.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي استقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له والذي بدورهم قدموا الشكر للتيار الصدري على دوره الفاعل في حل المشاكل العالقة ما بين المركز والاقليم".



وأكد الربيعي، وفق البيان، على "ضرورة احترام وتنفيذ الالتزامات المتبادلة للحقوق والواجبات الملقاة على الحكومة الاتحادية والاقليم وفق مفهوم المواطنة المتساوية لجميع العراقيين".

