انت الان تتابع خبر عند شعورك بالحزن والتعب والاكتئاب تناول هذه الأطعمة! والان مع التفاصيل

استناداً إلى الدراسات العلمية، تبين أن بعض الأطعمة تعمل على تحسين صحة الدماغ بشكل عام، وتحدّ من اضطرابات المزاج، ومن أبرزها:

أولاً- الأسماك الدهنية: لغناها بالأوميغا 3 (DHA-EPA)، ودورها في خفض مستويات الاكتئاب.



ثانياً_ الموز: يعتبر مصدراً جيداً للسكر، ويمكن اللجوء إليه عند الشعور بالرغبة بتناول الحلويات. كذلك، هو غني أيضاً بالألياف والتي تحافظ على مستويات السكر مستقرة في الدم، ما يساعد في استقرار الحالة المزاجية أيضاً.

ثالثًا_ التوت: في المجمل، يؤدي تناول حمية غذائية غنية بالخضار والفاكهة دوراً صحيًا في تحسين المزاج. لكنّ التوت بالتحديد، يتميز بخصائص مميزة لأنه غني بمضادات الأكسدة، وخاصة anthocyanins، إذ أظهرت الدراسات أن تناول التوت يخفض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة 39%.



رابعاً_ المكسرات والبذور: تحتوي العديد من المكسرات على مادة التريبتوفان (tryptophan) التي تحفز صناعة السيروتونين (serotonin)، التي بدورها تحسن المزاج. بالاضافة إلى ذلك، تعدّ المكسرات غنية بالزنك والسيلينيوم، اللذين قد يدعمان وظائف الدماغ ويقللان من خطر الإصابة بالاكتئاب.

خامساً_ الحبوب والبقوليات: تعتبر البقوليات مصدراً ممتازاً لفيتامينات "ب" ، والتي تساعد على تحسين الحالة المزاجية عن طريق زيادة مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين وحمض جاما أمينوبوتريك (GABA)، وكلها أساسية في عملية تنظيم المزاج واستقرار الحالة المزاجية.

ماذا تتناول عند الشعور بالتعب والحزن؟

في هذا الإطار، نصحت ناصر الأفراد الذين يشعرون بالاكتئاب والحزن والتعب، بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكر مثل الآيس كريم أو الشوكولاته لرفع معنوياتهم. وعلى عكس هذه الخطوة، من الممكن تناول مأكولات تحسن مزاجهم على المدى البعيد، دونَ أنّ تلحق ضرراً بصحتهم، ويمكن إضافة إلى القائمة السابقة:

_ الشوكولاتة الداكنة