إثيوبيا: هجوم سيبراني استهدف "الملء الثاني" لسد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إثيوبيا التصدي لمحاولات هجوم سيبراني متعلق بعملية الملء الثاني لسد النهضة، استهدف 37 ألف جهاز كمبيوتر.

وقالت وكالة شبكة أمن المعلومات الإثيوبية (حكومية) إنها رصدت محاولات هجوم إلكتروني لنحو 37 ألف جهاز كمبيوتر، مرتبطة بعملية ملء المرحلة الثانية لسد النهضة، بحسب بيان.



وذكرت الوكالة، في بيان مقتضب، أن مجموعة قرصنة تطلق على نفسها "مجموعة الحصان السيبراني"، كانت تحاول تنفيذ هجوم إلكتروني (سيبراني) على مواقع الويب المختلفة لنحو 37 ألف جهاز كمبيوتر في إثيوبيا، من خلال إطلاق فيروس كمبيوتر جديد يعرف بـ"حرب الهرم الأسود".

ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل أخرى.