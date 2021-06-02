شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ"كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - رويترز

سجلت ماليزيا 126 وفاة بمرض كوفيد-19 الأربعاء، وهو أعلى عدد وفيات يومي منذ بدء الجائحة.

وتشهد ماليزيا ارتفاعاً في إصابات كوفيد-19، فيما يعود جزئياً إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة أكبر، وفرضت إجراءات عزل عام مشددة أغلقت الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.

وهذه أكبر حصيلة يومية للوفيات في ماليزيا، منذ إعلانها وفاة 98 مريضاً يوم السبت عندما سجلت أيضاً عدداً قياسياً من الإصابات بلغ 9020.

وسجلت السلطات 7703 إصابات جديدة الأربعاء، فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 587165 والوفيات 2993.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين يوم الاثنين عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 9.7 مليار دولار قبل تشديد الإجراءات الذي بدأ العمل به هذا الأسبوع.