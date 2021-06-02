شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلاً جرّاء انفجارين استهدفا حافلتين في كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قال مسؤولو أمن في أفغانستان الأربعاء، إن انفجارين منفصلين استهدفا حافلتي نقل عام في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً على الأقل.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات من هذا النوع في الأسابيع الماضية مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وذكر المسؤولون أن الانفجارين وقعا مساء الثلاثاء في الأنحاء الغربية من العاصمة، وقال فردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول، إن «الحافلتين كانتا تقلان ركاباً عندما وقع الانفجاران، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 12 وإصابة عشر آخرين»، وأضاف أن الشرطة بدأت تحقيقاً.

واستهدفت تفجيرات بقنابل على جانب الطريق، وقنابل صغيرة تُثبت في السيارات وغيرها من الهجمات، أفراداً في قوات الأمن وقضاة ومسؤولين حكوميين ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين في الشهور القليلة الماضية في أفغانستان، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين الأخيرين.

ووقع الانفجاران الثلاثاء بعد ثلاثة أسابيع من تفجير خارج مدرسة في المنطقة نفسها بكابول،. وأعلنت السلطات بعد هجوم المدرسة أن 68 قتيلاً سقطوا، معظمهم من الطلاب، لكن مسؤولاً حكومياً كبيراً قال فيما بعد إن 80 شخصاً لقوا حتفهم في الهجوم.

من جهتها قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي، إن قرابة 1800 مدني أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال القتال بين القوات الحكومية ومسلحي حركة «طالبان»، رغم مساعي إحلال السلام في أفغانستان.