شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترخص الاستخدام الطارئ لدواء«سوتروفيماب» لعلاج كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عن إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لدواء «سوتروفيماب» لعلاج حالات كوفيد 19 الخفيفة إلى المتوسطة، مضيفة بذلك خياراً علاجياً جديداً لمرض فيروس كورونا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا)، أن دواء «سوتروفيماب» يعتبر من فئة أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ويستخدم لعلاج حالات كوفيد 19 الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال 12 سنة وما فوق وبوزن 40 كجم على الأقل المعرضين لمخاطر الإصابة الفيروس.

ونوه إلى أن الدواء يستخدم أيضاً لعلاج الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر أو الذين يعانون من حالات طبية معينة، مشيراً إلى أن الدواء لا يستخدم لمرضى كوفيد 19 الذين يتلقون العلاج بالمستشفى أو الذين يحتاجون إلى العلاج بالأوكسجين بسبب إصابتهم بكورونا. وأوضح البدر أن الدراسات السريرية للدواء أثبتت نتائج فعالة، حيث خفض من حالات الوفاة أو الدخول إلى المستشفى بنسبة 85 %، كما أنه يتميز بألية عمله فهو جسم مضاد أحادي النسيلة موجة بشكل خاص ضد البروتين الشائك للفيروس، وهو مصمم لمنع ارتباطه ودخوله إلى الخلايا البشرية.