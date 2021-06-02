شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات «السباحة» حتى تعديل النظام الأساسي وفقاً لدليل الحوكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، في اجتماعها غير العادي الذي عقد الأربعاء، عبر تطبيق «زووم»، على طلب اللجنة الأولمبية الوطنية بتأجيل انتخابات تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2020 ـ 2024، إلى حين الانتهاء من تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أطلقته هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية مؤخراً، علماً بأن قرار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، حدد مدة 3 أشهر لتنتهي كافة الاتحادات، وما في حكمها، من توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام الدليل.

وعقد الاجتماع برئاسة سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، وحضور ممثل «فينا» طه الكشري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وممثل اللجنة الأولمبية محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وعبد العزيز الحصان ممثل هيئة الرياضة، وممثلي 14 نادياً من أصل 16.

وأوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن الجمعية العمومية وافقت على تأجيل الانتخابات بناء على ما عرضه ممثل اللجنة الأولمبية خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه تقرر عقد ورش عمل بين اللجنة الأولمبية والاتحاد، والجمعية العمومية، لشرح مواد وبنود دليل الحوكمة للاسترشاد به في تعديل النظام الأساسي متضمناً لائحة الانتخابات. وكشف أن ممثل الاتحاد الدولي طلب خلال الاجتماع، حذف شرط المؤهل الدراسي من شروط الترشح بالنسبة للرئاسة والعضوية، استناداً للميثاق الأولمبي الدولي، كما طلب حذف سقف الدورتين من لائحة الانتخابات الملحقة بالنظام الأساسي، إلا أن الجمعية العمومية قررت تأجيل البت في التعديلات التي طلبها «فينا»، إلى ما بعد تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع دليل الحوكمة.

وعن الخطوات التي ستتبع لاحقاً، قال: «بعد الانتهاء من تعديل النظام الأساسي وفقاً لدليل الحوكمة، سيقوم الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي لاعتماد التعديلات، ومن ثم ترسل إلى الاتحاد الدولي للاعتماد النهائي، ثم يتم تحديد الموعد الجديد للانتخابات».