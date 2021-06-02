شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال: استضافة المجموعة الأولى تميز جديد للشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على المساندة لاستضافة إمارة الشارقة لمباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا ومونديال 2022 على ملعب نادي الشارقة بعد نقلها من الصين إلى دولة الإمارات.

وقال عيسى هلال: هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تميز الإمارة الباسمة من جديد بالحصول على الثقة في استضافة وتنظيم مباريات المجموعة، ما يؤكد أيضاً الجاهزية السريعة في كل الظروف لاستقبال الحدث الذي سيجعل الإمارة الباسمة محط الأنظار من جديد.

واختتم بالقول: فريق العمل جاهز لهذه المهمة التي تعتبر تحدياً جديداً ونحن على ثقة بنجاح الجميع، كل في موقعه في هذا الحدث وتقديم عمل رياضي كبير يبرهن على الإمكانات العالية والمواصلة على النهج نفسه من التميز.