شكرا لقرائتكم خبر عن زفيريف يشق طريقه نحو الدور الثالث في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قدم الألماني ألكسندر زفيريف عرضاً متذبذباً في ضربات الإرسال، لكنه نجح في النهاية بالفوز 7-6 و6-3 و7-6 على الروسي الصاعد من التصفيات رومان سافيولين، ليتأهل إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأربعاء.

وخاض اللاعب الروسي المصنف 182 عاليماً، مواجهة متكافئة مع زفيريف من الخط الخلفي في المجموعة الأولى، قبل أن ينجح اللاعب الألماني في كسر إرسال منافسه في الشوط الحادي عشر.

وامتلك زفيريف ضربات الإرسال وكان على وشك حسم المجموعة، لكنه ارتكب خطأين مزدوجين ليهدر الفرصة، ثم كرر الأمر في الشوط الفاصل، لكنه تعافى واستعاد التقدم بعد إرسالين ساحقين.

واستمرت معاناة اللاعب الألماني البالغ عمره 24 عاماً في ارتكاب الأخطاء المزدوجة خلال المجموعة الثانية، وحطم مضربه بسبب الإحباط، وخسر شوط إرساله، لكنه تعافى بشكل مذهل وحسم المجموعة بعد الفوز بخمسة أشواط متتالية.

وتفوق زفيريف، الذي سجل 15 إرسالاً ساحقاً لكنه ارتكب عشرة أخطاء مزدوجة، على سافيولين في الشوط الفاصل للمجموعة الثالثة، لينتظر الفائز من مواجهة الصربيين لاسلو ديري وميومير كيتسمانوفيتش.