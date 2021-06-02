شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إجبار عمال مناجم الواحات على النقل للتبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن محاولة إجبار وتهديد عمال مناجم الواحات لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين بالقاهرة.

وأوصت اللجنة بحضور رئيس صندوق التأمين الاجتماعى والمعاشات وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، واعتبار طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، مفتوح وأن يعاد مناقشته مرة أخري بحضور كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن مناقشة طلب الإحاطة اليوم، أثبت أنه لابد من استدعاء بعض ممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي حتي يتم حل كافة الأمور المتعلقة بطلب الإحاطة.

وأشارت النائبة غادة على إلى قيام أحد أعضاء النقابة ويدعي سيد عزام بعقد اجتماع مع العاملين بالمصنع بمناجم الواحات البحرية، وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم لمصنع التبين حتي يتثني استبدالهم بعمالة من محافظات متفرقة من غير أبناء الواحات، وهو الأمر الذى قابله العاملون بالرفض، لأنه سيتسبب فى ضرر بالغ لهم، ولأسرهم، وبرفض العاملين انقلب الأمر إلى تهديد من قبل عضو النقابة، مشيرا إلي أنه سيعمل علي تسريحهم أو نقلهم عنوة لمصنع التبين، وذلك في مخالفة صريحة لقانون العمل وللمادة 13 من الدستور، والتي تنص علي أن تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر الشروط الخاصة بالأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية، وأن يحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

وطالبت النائبة بضرورة العمل علي المحافظة علي حقوق العمال ولكون أهل الواحات أولي بالبقاء في مصنعهم بمناجم الواحات، كما طالبت بأن يكون أحد أبناء الواحات ممثلا بمجلس إدارة الشركة، وأن تخصص نسبة من عوائد الشركة لتنمية الواحات.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل عياد، إن اللجنة طلبت إعداد تقرير شامل عن وضع الشركة، وعلي أن يعرض التقرير في أقرب اجتماع قادم للجنة، خاصة وأن ممثل الشركة أكد علي طرحها بالبورصة منذ 5 أيام، لذا طلبت اللجنة استدعاء كافة الأطراف واعتبار طلب الإحاطة مفتوح ويعاد مناقشته مرة أخري بحضور جميع ممثلي الحكومة.