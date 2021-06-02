شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": علينا إبراز الإنجازات لمواجهة أعداء الوطن والمتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إن "مصر تلعب دور قيادى فى المنطقة، وأصبح لها وجود مؤثر، ولدينا إرادة مصرية أصيلة بفضل القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلنا صف واحد نسير فى هذا الاتجاه لبناء مصر الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز فى مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بدعوة الجهاز القومى فى الاتصالات.

وتابع القصبى: "لدينا كل يوم إنجازات جديدة فى مختلف الأصعدة، يجب على الجميع أن يسعى أن تصل تلك الإنجازات إلى المواطن البسيط لمواجهة قضية الإحباط واليأس من أعداء الوطن ومحاولاتهم لإبراز سلبيات مزيفة، لدينا إيجابيات كثيرة وإنجازات يومية، وأيضا لدينا بعض السلبيات ونسعى إلى حلها ومواجهتها، ولكن نرفض أن يتم طمس كل تلك الإيجابيات وإبراز السلبيات لإحباط المواطن".

وشهد اجتماع لجنة التضامن، إشادة النواب بمبادرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لدعم وتمكين ذوي الهمم، والتي تهدف إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية، استكمالا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي، حيث أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

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