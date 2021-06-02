بالفيديو.. خلو كورنيش الأقصر من المارة والزائرين بسبب حرارة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

خلت شوارع كورنيش النيل، وميدان التجارة بمدينة الأقصر من المارة والزائرين خلال فترة الظهيرة، اليوم الأربعاء، وأحجم المواطنين على الخروج وفضَّلوا الجلوس في المنازل بسبب حرارة الجو.

ورفعت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر درجة الاستعداد، لمواجهة موجة الحر وعلاج حالات الإجهاد الحراري، بعدما سجلت المحافظة درجة حرارة وصلت لـ45 درجة مئوية.

ووضعت مديرية الشئون الصحية في الأقصر خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها.

كما جرى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في المدن والوحدات الصحية القروية بالمحافظة، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس.