ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.62جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.