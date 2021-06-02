المصرف المتحد يطلق مشروعًا لتمكين الاقتصادي لـ 350 أسرة في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق المصرف المتحد مشروع تمكين أهالي مدينة سانت كاترين وبالتحديد منطقة جبل التجلي بمحافظة جنوب سيناء، لتشغيل 350 أسرة كمرحلة أولى تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن إطلاق هذا المشروع تحت شعار"تجليات .. تتوارثها الأجيال" الذي يسعى إلى التمكين الاقتصادي لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي، وإلى تعزيز ريادة الاعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة .

وتشتهر منطقة مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي بتميزها بمجموعة من الصناعات مثل صناعة استخراج العسل الجبلي، وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون، وزراعة الأعشاب الطبيعية، وزراعة اللوز وصناعة الصابون، وكذلك المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح، بحسب البيان.

وأشار المصرف المتحد إلى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي بهدف التنمية سينعكس على القيمة المضافة لتلك المنتجات، والعمل على بناء قدرات صغار المزارعين، والمصنعين وتقديم الدعم الفني والمادي لهم من خلال ورش عمل لتعليم كيفية اعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وايضا طرق التعبئة والتغليف، وفقا للمواصفات العالمية لضمان جودة المنتج.

كما يساعد تنفيذ المشروع على أساليب التسويق الحديثة فضلا عن اتاحة برامج تمويلية مختلفة وبما يخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المشروع يعمل علي توفير حياة كريمة 350 أسرة كمرحلة أولى وهو الأمر الذي يساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعميق بذور الانتماء لروح للوطن.

وأضاف القاضي أن هذا النموذج من التمكين الاقتصادي يأتي تماشيا مع استراتيجية المصرف المتحد في التنمية المجتمعية المستدامة لعدد من الشرائح المجتمعية المستهدفة، خاصة فئة المرأة والشباب مما ينعكس ايجابيا على فرص تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للدولة ككل.

وذكر القاضي أن مشروع تمكين أهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي اعتمد على التنوع في المنتجات والبرامج التمويلية المختلفة، والتي تتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة من مشروعات صغيرة جدا ومتناهية الصغر بغرض مساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد قام بإجراء حوار مجتمعي موسع لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي تمثلت في اقامة عدة جلسات استماع لأهالي المنطقة بهدف معرفة احتياجاتهم الحقيقية والصعوبات التي تواجههم خاصة عند عملية تسويق منتجاتهم خارج نطاق محافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة بجميع أجهزتها تبنى سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال برامج التأهيل ورفع الكفاءة خاصة للمرأة والشباب والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة.

وأضاف فودة أن المصرف المتحد اهتم بالجانب الاجتماعي، حيث قام بإنشاء ملاعب كرة خماسية لتنمية وإظهار مواهب الشباب وتجد هذه الملاعب إقبالا كبيرا من قبل شباب سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي.

وأشار إلى جهود المصرف المتحد لدعم ومساندة أهالي سانت كاترين والوديان المحيطة من خلال حملة اولادنا في عنينا ودعم مستشفى سانت كاترين، وايضا قوافل الطعام خلال شهر رمضان المعظم وحملة التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن عدد سكان مدينة سانت كاترين بلغ 9 آلاف نسمة وفقا لآخر تعداد سكاني أجري في 2016 الماضي، وتعتبر أكبر محمية طبيعية في مصر.

ويعمل معظم سكان المدينة بأعمال الزراعة والرعي والخدمات السياحية، وتشتهر المدينة بالسياحة الدينية وسياحة السفاري وتسلق الجبال.