المغرب يخفّف قيود "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قرّرت الحكومة المغربية مساء أمس الإثنين، تخفيف الإجراءات الرامية لإحتواء جائحة كورونا "إثر النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بالفيروس، والتقدم المحرز في حملة التلقيح".

وأفاد بيان حكومي بأن التدابير الجديدة التي ستطبق إعتبارا من 1 جوان، "تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص لدى السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وتحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي عند 75 في المائة".

كما تشمل التدابير "إفتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود 50 في المائة من طاقتها الإستيعابية، والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالإشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الإستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وكذالك السماح بإرتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة إحترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الإستيعابية".

وكالات