تصريح مهم بشأن حقن اللقاح أعلى الذراع!

ابوظبي - سيف اليزيد - لطالما أثار موضوع حقن اللقاحات أعلى الذراع تساؤلات عدة بين الناس، لجهل الكثيرين بالسبب العلمي وراء ذلك.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة الصحة العالمية: إن العضلة الموجودة أعلى الذراع تعد المكان المناسب لحقن أي لقاح وليس لقاح كورونا فقط.

وأضاف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة في تصريح لموقع العربية، أن العضلة «الدالية» في أعلى الذراع تكون فيها الدورة الدموية أكثر تدفقاً.

وأوضح أن وجود خلايا مناعية بهذه المنطقة من الجسم، يزيد من فاعلية اللقاحات، في حين أنه إذا تم الحقن في الطبقة الدهنية تحت الجلد، فإن امتصاص الجسم للقاح سيكون بطيئاً.

وأضاف أن الحقن في المنطقة الدهنية لن يحفز الخلايا المناعية بدرجة كبيرة، ما يقلل من فاعلية اللقاح. يشار إلى أن اللقاحات حالت بشكل عام دون وقوع 10 ملايين وفاة على الأقل في الفترة بين عامي 2010 و2015، وأدت إلى حماية ملايين عديدة من البشر من الأمراض، وفق منظمة الصحة العالمية.