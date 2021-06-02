فنانة سويسرية تُحزن المصريين.. ما القصة؟



ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



سادت حالة من الحزن قرية تونس في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، بعد وفاة الفنانة السويسرية إيفيلين بوريه رائدة صناعة الخزف والفخار ومؤسسة مدرسة الخزف بالقرية التي تعد الأشهر سياحياً في مصر.

وحولت الفنانة السويسرية إيفيلين بوريه، التي وافتها المنية عن عمر ناهز الـ85 عاماً، قرية ريفية في محافظة الفيوم المصرية إلى أهم مزار سياحي، حيث أقامت في الفيوم منذ ما يقرب من 46 عاماً، خلال زيارة لبحيرة قارون مع زوجها السابق الشاعر سيد حجاب، حتى اندهشت بالقرية وقررت الإقامة بها.

ونجحت بوريه في تعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار التي حولت قرية تونس إلى أشهر قرية سياحية في مصر والفيوم، وذات طابع خاص وقِبلة للسائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصة في مهرجان تونس السنوي.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي: إن الفنانة الراحلة بفنها وحبها لمصر استطاعت أن تُحدث طفره بقرية تونس بالفيوم، موضحة أنها أسست مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار، وساهمت في تحويل القرية إلى أشهر قرية سياحية في الفيوم.