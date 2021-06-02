الأونروا: فلتوقف إسرائيل طرد العائلات الفلسطينية من”الشيخ جراح”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

شدد فيليب لزاريني، المفوض العام للأونروا (وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) اليوم الأربعاء خلال زيارته حي الشيخ جراح في القدس، على ضرورة أن توقف إسرائيل محاولاتها طرد العائلات الفلسطينية من الحي المذكور، مؤكداً أن تلك العائلات تتعرض لضغوط شديدة بسبب الممارسات الإسرائيلية، مضيفا أنه سيستمر في طرح قضية “الشيخ جراح” التي أثارت الشهر الماضي غضبا فلسطينيا عارما، وأشعلت احتجاجات تضامنية واسعة في الضفة أيضا، في كافة المحافل الدولية.

إلى ذلك، أوضح أن إرغام الناس على ترك منازلهم، يتعارض مع كافة الشرائع والقوانين الدولية.

يذكر أن الحي كان شهد في مايو المنصرم، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وعدد من الفلسطينيين، إثر قرار إسرائيلي بإخلاء بعض العقارات. وتسللت شرارة الاشتباكات هذه إلى مناطق أخرى في القدس ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، فضلا عن ارتفاع العنف لأول مرة وبشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، في المدن المختلطة بين اليهود وعرب الداخل أو ما يعرف بفلسطينيي 48.

وقد أدى ذلك التوتر في حينه إلى تحذير الأمم المتحدة، فضلا عن العديد من الدول الغربية من أن يخرج هذا التوتر عن السيطرة، لاسيما وأنه ترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، بعد إطلاق عدد من الصواريخ التي طالت تل أبيب، وذلك بحسب “العربية”.