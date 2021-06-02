شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات الاقليمية مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان.

واستعرض الجبيرفي بداية اللقاء جهود المملكة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية خصوصا في منطقة القرن الأفريقي.

كما تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.