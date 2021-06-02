شكرا لقرائتكم خبر عن سحب السفينة السنغافورية المحترقة بعد غرق جزء منها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر وزير بالحكومة السريلانكية ،اليوم الأربعاء، أن سفينة الحاويات السنغافورية، التي تعرضت للدمار بسبب حريق، والتي كان من المقرر سحبها إلى عرض البحر، بدأت تغرق بالقرب من الميناء الرئيسي في البلاد، مما أثار مخاوف من تسرب محتمل للنفط.

وقال وزير الموانئ والملاحة ، روهيتا ابيجوناواردينا في مؤتمر صحفي أنه بناء على توجيه من الرئيس، جوتابايا راجاباكسايا، صعد مسؤولون بالبحرية السريلانكية على متن السفينة "إم.في إكس برس بيرل" اليوم الأربعاء لإجراء ترتيبات لسحب السفينة، بالاستعانة بفريق إنقاذ، لكن الجزء الخلفي من السفينة بدأ يغرق.

وأضاف "نخشى الآن احتمال أن يكون هناك تسرب نفطي ونتخذ الاحتياطات الضرورية لتقليص الأضرار".