محكمة عراقية تبطل عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء الدورة الانتخابية

بغداد- زيدان الربيعي: أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاربعاء، أن عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لأحكام الدستور وإرادة الشعب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، أن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الاربعاء، قرارها في الدعوى والمتضمن أن وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا أن استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقاً لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزاً لإرادة الناخب». وأضاف أن «المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقيد بها ولا يمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة».

وتابع أن «ما ورد في الفقرة ثالثاً من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وأن ذلك يمثل عودة الى إرادة الشعب في تجديد انتخابها».

وأوضح أن «المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة ويلزم باتباع السياسة العامة للدولة التي يرسمها مجلس الوزراء ويخضع لإشرافه وأن مفهوم تصريف الاعمال يجب أن يفهم في إطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهور في ظل السياسة العامة للدولة والرقابة البرلمانية والادارية التي تقتضيها اللامركزية الادارية».

وتابع البيان أن «مجالس المحافظات تعد هيئات إدارية ومحلية يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات المالية والادارية فقط ضمن مبدأ اللامركزية الادارية ولم يخولها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية، وبذلك يكون قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل الذي أنهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى أساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى».