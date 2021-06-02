الأردن: باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة

أعلن مصدر رسمي أردني، الأربعاء، إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» التي هزت المملكة مؤخراً إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر (الأربعاء) قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم».

وأضافت أنه «تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني».

ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين في تصريحات لتلفزيون «المملكة» الرسمي «انتهت اليوم (الأربعاء) المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وسماع البينات والشهود».

وأوضح أن «الملف سيحال إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطريقة رسمية».

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/ إبريل الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله الثاني خلال لقاء معه «الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة».

ونقلت بترا حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله إنه «في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم».

واتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/ إبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت نحو 20 شخصاً.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/إبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن «الفتنة وئدت» وأن «الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي».

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/ إبريل «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك». ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في الحادي عشر من شهر نيسان/إبريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الأردن. (أ ف ب)