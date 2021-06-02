شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسين ينفي خبر وفاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نفى الممثل العراقي محمد حسين الشائعات التي انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي أشارت إلى وفاته.

وكان حسين تعرّض إلى وعكة صحية خطرة في الشهرين الماضيين جعلته طريح الفراش، وأرسل للعلاج في الهند على نفقة الحكومة العراقية.

وذكر حسين في منشور له على صفحته الشخصية في«فيسبوك»: «أتمتع بصحة جيدة.. حفظكم الل،ه وأبعد عنكم كل مكروه».

ويرتبط العراقيون مع الفنان بعلاقة قوية، لأنه ادخل السعادة والابتسامة والضحكة إلى نفوسهم من خلال البرامج الكوميدية الساخرة التي قدّمها لهم، وتحديداً برنامج «استراحة الظهيرة»، مع الراحلة أمل طه، فضلاً عن أعماله التلفزيونية والمسرحية، وحتى السينمائية التي لا تخلو من طابع كوميديا الموقف.