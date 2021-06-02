شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تستأنف رحلاتها إلى الرباط وبوكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرباط في المملكة المغربية ابتداء من 23 يونيو 2021 إضافة إلى بوكيت ابتداء من 1 يوليو 2021.

وتبدأ خدمة الاتحاد للطيران إلى الرباط برحلتين أسبوعيتين وإلى بوكيت بثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر من خلال السماح للمسافرين بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر سلسة في المطار. (وام)