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«الاتحاد» تستأنف رحلاتها إلى الرباط وبوكيت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرباط في المملكة المغربية ابتداء من 23 يونيو 2021 إضافة إلى بوكيت ابتداء من 1 يوليو 2021.
وتبدأ خدمة الاتحاد للطيران إلى الرباط برحلتين أسبوعيتين وإلى بوكيت بثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.
وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر من خلال السماح للمسافرين بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار.
ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر سلسة في المطار. (وام)

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