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"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للتدريب" يعلنان عن دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب تلقى طلبات الراغبين في حضور أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية.

 

وجاءت الشروط كالآتى:

 

1- لا يزيد سن المُرشح عن 45 عامًا.

2- موافقة كتابية من جهة العمل والهيئة التابع لها في حالة القبول النهائي بالدورة.

3- مدة الدورة التدريبية 3 شهور شريطة اجتياز الاختيارات والمقابلات المقررة التي تتم بمعرفة الاكاديمية الوطنية للتدريب.

4- إجادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

5- الإلمام بالحاسي الآلي.

6- إقرار جهة العمل بتفريغ من يتم ترشيحه للدورة تفرغًا تامًا لمدة 3 شهور متصلة وذلك في حال القبول بالدورة.

7- أن يكون المرشح للدورة مقيدا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

8- إقرار بتحمل تكلفة التدريب التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه للمتدرب، حال عدم الالتزام او الاخلال بشروط الاكاديمية الوطنية للتدريب.

9- تُقدم الطلبات أون لاين 

10 - آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس الموافق 10-6-2021 ولن يُعتد بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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