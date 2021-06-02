شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات: مستعدون لاستقبال الرحلات الروسية فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، إن المطارات المصرية مستعدة لاستقبال الرحلات الروسية فى أى وقت، وموعد عودة الرحلات يحدده الجانب الروسي فقط، حيث لم نتلق أي إخطار حتى الآن بشأن عودتها بشكل رسمي.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات، فى تصريحات صحفية، أن مصر نفذت جميع متطلبات الجانب الروسى، وأن مطارات مصر مؤمنة بشكل كامل على أعلى مستوى وفقا للمعايير الدولية التي تطبق فى مختلف المطارات العالمية، حيث إن صالات السفر والوصول بالمطارات تطبق أعلى الإجراءات، وتم التفتيش عليها من الوفود الروسية أكثر من مرة فى شرم الشيخ والغردقة، وتم تنفيذ جميع الملاحظات التى تم تسجيلها من قبل.

وأوضح محروس، أن وفدا أمنيا روسيا بدأ جولة تفتيش جديدة في مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، ضمن جولات الوفود الروسية لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، في إطار مساعي الدولتين لإنهاء فترة التعليق التي دامت لأكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتلقى أى ملاحظات من الوفدين فى المطارين خلال جولتهما، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، بشأن الزيارة الحالية التي يجريها الوفود، لاتخاذ قرار بشأن استئناف.