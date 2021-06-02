شاهد.. الدكتور أحمد الأنصاري يتفقد مركز أورام الفيوم المصرية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المصرية صباح اليوم ـ مركز أورام الفيوم، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم المصرية، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمركز.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم المصرية، أن زيارة المحافظ التفقدية شملت عدد من أقسام مركز الأورام، ضمت وحدتي العلاج الكيماوي، والاشعة المقطعية، والصيدلية الإكلينيكية، ووحدة التغذية العلاجية، وعدد من العيادات التخصصية، ومعمل تحاليل العيادات التخصصية لرعاية مرضى الأورام.

كما تفقد المحافظ غرفتي التخطيط الفيزيائي والتحكم، ووحدة المعجل الخطي لجهاز العلاج الإشعاعي، وتفقد جهاز قياس كثافة العظام، والاشعة التشخيصية والصوتية، ووحدة حرق أورام الكبد، فضلاً عن التأكد من مستوى التجهيزات ووسائل الحماية والأمان للمركز، وجهاز أشعة فحص أورام الثدي "ماموجرام".

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم المصرية أن المحافظ استمع خلال الجولة لشرح وافٍ من رئيس مجلس إدارة مركز الأورام عن آليات تشغيل المركز والتجهيزات الإنشائية والطبية، موضحاً أن المركز يتردد علية يومياً من 200 إلى 250 مريضاً، فضلاً عن مشاركة المركز بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الخاصة بالكشف عن سرطان الثدى للمرأة، حيث تم فحص 13 ألف سيدة من خلال المبادرة، كما يتعاون المركز مع العديد من الجهات الطبية والتعليمية كمستشفى "57357" لسرطان الأطفال، ومستشفى القصر العينى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

والتقى المحافظ خلال الزيارة العديد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الخدمات العلاجية والطبية لهم.

وفي نهاية الجولة، ثمن محافظ الفيوم المصرية دور مركز أورام الفيوم، والجهد المبذول من قبل القائمين عليه لخدمة المرضى، مؤكداً أن المنظومة الطبية داخل المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة، بالتعاون والتنسيق البناء بين المؤسسات الطبية الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.