شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تخفف قيود كورونا وتسمح بتنقل مواطني الخليج عبر الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان على تويتر ،اليوم الأربعاء، إن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم كما قررت تخفيف قيود أخرى لها علاقة بالجائحة.

وذكر التلفزيون العماني أن السلطنة قررت أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من الخامس من يونيو وحتى إشعار آخر.