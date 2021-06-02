شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ماليزيا 126 وفاة بمرض كوفيد-19 اليوم الأربعاء وهو أعلى عدد وفيات يومي منذ بدء الجائحة.

وتشهد ماليزيا ارتفاعا في إصابات كوفيد-19، فيما يعود جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة أكبر، وفرضت إجراءات عزل عام مشددة أغلقت الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.

وهذه أكبر حصيلة يومية للوفيات في ماليزيا، منذ إعلانها وفاة 98 مريضا يوم السبت عندما سجلت أيضا عددا قياسيا من الإصابات بلغ 9020.

وسجلت السلطات 7703 إصابات جديدة اليوم الأربعاء.