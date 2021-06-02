شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و304 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و294 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 23 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 55 مريضًا.