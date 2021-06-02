شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستعد لموجة جديدة محتملة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد وزير الصحة الألماني ينس شبان لموجة أخرى محتملة من كورونا مع زيادة سريعة في أعداد الإصابات.

وقال الوزير إنه يعتزم إجراء مشاورات على نحو مبكر هذا العام حول مخاطر واستراتيجيات لتجنب الموجة الرابعة، وأضاف: "لقد بدأت بالفعل المناقشات مع الخبراء ومعهد روبرت كوخ".

وأوضح شبان أن الوعي بضرورة التأهب لموجة رابعة محتملة يرجع إلى تدهور الوضع فجأة في سبتمبر وأكتوبر الماضي عقب تراجع معدل الإصابة في الصيف.

وأعرب شبان عن رضاه بالوضع الحالي بوجه عام، وقال: "الأجواء جيدة بحق، ومعدل الإصابة منخفض، ومعدلات التطعيم مرتفعة، لكننا نرى في دول مثل المملكة المتحدة أن الأمور يمكن أن تسوء بسرعة مرة أخرى".