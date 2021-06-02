انت الان تتابع خبر مسحة كورونا 'سلبية'.. منتخبنا يباشر تدريباته في البحرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-02 | 14:30
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يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
وخضعَ وفد منتخبنا الوطني في البحرين إلى نظام "الفقاعة الصحية" للوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج المسحة التي أجريت للوفد "سلبية" لجميع اللاعبين والملاكين التدريبي والإداري.
وسيخوضُ منتخبنا الوطني، مساء اليوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في البحرين على ملعب مدينة حمد في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك استعداداً لمباراة كمبوديا يوم الاثنين المقبل.
وسيخوضُ منتخبنا الوطني، مساء اليوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في البحرين على ملعب مدينة حمد في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك استعداداً لمباراة كمبوديا يوم الاثنين المقبل.
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