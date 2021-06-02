مسحة كورونا 'سلبية'.. منتخبنا يباشر تدريباته في البحرين

وخضعَ وفد منتخبنا الوطني في البحرين إلى نظام "الفقاعة الصحية" للوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج المسحة التي أجريت للوفد "سلبية" لجميع اللاعبين والملاكين التدريبي والإداري.

وسيخوضُ منتخبنا الوطني، مساء اليوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في البحرين على ملعب مدينة حمد في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك استعداداً لمباراة كمبوديا يوم الاثنين المقبل.

