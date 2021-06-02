الصحة البرلمانية تتبنى مشروع قانون يتعلق بضحايا حادثة أبن الخطيب

وقال مكتب عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان، ورد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تبنت مشروع قانون لتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب".

وأشار البيان إلى أنه "سيطرح المشروع قريبا في الجلسات القادمة لمجلس النواب".

