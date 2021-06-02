انت الان تتابع خبر الصحة البرلمانية تتبنى مشروع قانون يتعلق بضحايا حادثة أبن الخطيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تبنت لجنة الصحة في مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بضحايا حادث حريق مستشفى أبن الخطيب في العاصمة بغداد.
وقال مكتب عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان، ورد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تبنت مشروع قانون لتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب".
وأشار البيان إلى أنه "سيطرح المشروع قريبا في الجلسات القادمة لمجلس النواب".
وأشار البيان إلى أنه "سيطرح المشروع قريبا في الجلسات القادمة لمجلس النواب".