ناسفة تستهدف منزل مواطن في الرفاعي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم الاربعاء على منزل المواطن ( ف ع ح ) الواقع في احدى مناطق قضاء الرفاعي".

واضاف، ان "العبوة محلية الصنع القيت على سطح المنزل واحدثت اضرارا مادية في باب السطح ولم تتسبب باية خسائر بشرية".

