انت الان تتابع خبر ناسفة تستهدف منزل مواطن في الرفاعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة على منزل أحد المواطنين في محافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم الاربعاء على منزل المواطن ( ف ع ح ) الواقع في احدى مناطق قضاء الرفاعي".
واضاف، ان "العبوة محلية الصنع القيت على سطح المنزل واحدثت اضرارا مادية في باب السطح ولم تتسبب باية خسائر بشرية".
واضاف، ان "العبوة محلية الصنع القيت على سطح المنزل واحدثت اضرارا مادية في باب السطح ولم تتسبب باية خسائر بشرية".