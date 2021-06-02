انت الان تتابع خبر سيارة كلاسيكية تباع بخمسة أضعاف ثمنها الأصلي محطمةً الرقم القياسي! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حققت سيارة كلاسيكية كانت مملوكة للمغنية الأميركية جانيت جاكسون رقمًا قياسيًا في أحد المزادات، التي عرضت فيه لأول مرة مجموعة من مقتنياتها النادرة للبيع.
كما تفوقت سيارة المغنية الشهيرة، على مثيلاتها من أفضل الإصدارات، بنحو 78 ألف دولار، أي أقل 43% من الثمن الذي حصلت عليه خاصة جاكسون.
سيارة فخمة
تنتمي السيارة، التي تم بيعها الجمعة الماضية، إلى سلسلة 3100 التابعة لعلامة شيفرولية، ويرجع إصدارها إلى عام 1956، كما يكسوها من الداخل اللون الأحمر المميز، وتتميز بواجهة أمامية بانورامية، وإطارات بيضاء للعجلات، وتصميم كلاسيكي نادر.
اشترى السيارة، التي تبلغ سرعتها 155 حصان، مؤسس شركة Backstage Capital للاستثمار في رأس المال، أرلان هاميلتون، الذي أبدى تحمسه الشديد لاقتنائها قائلًا، في فيديو نشرته المغنية على صفحتها بالفيسبوك: "أريد أن أقول لها أنها لمست حياة أشخاص كثيرين، وأنها السبب وراء وقوفي هنا اليوم".
مقتنيات أخرى
يتزامن العرض مع احتفال جاسكون بعيد ميلادها 55، ما شجعها على اتخاذ تلك الخطوة، بهدف التبرع بثمن ممتلكات توقفت عن استخدامها، لصالح جمعيات خيرية لرعاية الأطفال.
حققت جميع القطع أرقامًا قياسية، فعلى سبيل المثال، سجلت قطع ارتدتها بأغنيتي Rhythm Nation وScream Music الشهيرتين، نحو 20 و31 ضعف تقديراتهما الأصلية بالمزاد، ليبلغ سعرهما 81.3 ألف دولار و125 ألف دولار، على الترتيب.
شاركت كيم كارديشيان بالمزاد، حيث اقتنت مجموعة ملابس جاكسون بأغنية If، مقابل 25 ألف دولار.استمر المزاد لمدة يومين من 14 إلى 16 من مايو/ أيار الجاري، بقاعة مزادات جوليان، التي تولت من قبل عرض مقتنيات بعض المشاهير، أمثال مارلين مونورو وليدي جاجا.