بعد زيارة البصرة.. الغانمي والشمري يصلان ذي قار (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وصلا اليوم، إلى محافظة ذي قار، وذلك بعد اختتام زيارتهما إلى محافظة البصرة".

وبين أن "هدف الزيارة الاطلاع على الوضع الامني هناك".



وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر امنية للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا الى محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الامني ومتابعة التنسيق الاستخباري للاجهزة الامنية".