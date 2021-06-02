الغانمي يوجه بشأن النزاعات العشائرية والجريمة المنظمة في البصرة

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري زاروا محافظة البصرة، برفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة، حيث كان في استقبالهم محافظ البصرة اسعد العيداني".واضاف البيان، ان "وزير الداخلية زار فور وصوله الى المحافظة، قيادة شرطة البصرة والتقى بعدد من الضباط والمنتسبين فيها، بعدها توجه الى المنطقة الرابعة لقيادة شرطة حرس الحدود واطلع على الأوضاع الأمنية والواجبات والنشاطات التي يقومون بها، في حين كانت محطته الثالثة هي قيادة عمليات البصرة".

وقال الغانمي بحسب البيان: ان "استقرار محافظة البصرة هو استقرار لكل عراقي ويجب الاستمرار في دعم قوات حرس الحدود وعليها تكثيف نصب الكمائن بشكل محكم والتعامل بحزم مع المخربين لخلق بيئة خالية من المخدرات لكونها من اخطر التحديات التي تواجها البلاد".



وشدد، على "عمل مراكز الشرطة وانهاء الدعاوى ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الرمي العشوائي وانهاء النزاعات العشائرية والسيطرة على السلاح المنفلت وفرض القانون وهيبة الدولة والتعامل بحزم مع المجرمين والمخربين وحصر حركة العجلات غير الرسمية وغير القانونية".

واكد الغانمي، على ان "من الواجبات والضروريات القصوى في هذه المحافظة حماية أنابيب النفط، فضلا عن تفعيل الجهد الاستخباراتي والمحافظة على المواقع الدفاعية في المخافر الحدودية ومكافحة التهريب الاقتصادي والمواد التالفة وضرب تجار المخدرات".

ووجه وزير الداخلية، خلال لقائه بالقيادات الأمنية "بعدة توجيهات من شأنها تعزيز الامن والاستقرار في محافظة البصرة".

