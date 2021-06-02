ألمانيا تدعم "ضفادع" النيجر من أجل "الغزالة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الألماني، الأربعاء، نقل ثلاث مروحيات إلى غرب أفريقيا لدعم مهمة قواته الخاصة في النيجر ضمن عملية "غزالة".

وعملية "غزالة" التي بدأت في مايو/أيار 2018 يقوم فيها ضفادع الكوماندوز الألماني بتدريب قوات محلية خاصة في النيجر، صارت الآن جزءا من مهمة تدريب الاتحاد الأوروبي "EUTM"، والتي تركز على مالي.

وذكرت عملية نقل المروحيات علنا ​​لأول مرة في تقرير عن الجاهزية المادية للجيش الألماني أول أمس الإثنين.

وجاء في التقرير أن "أحدث أنظمة الأسلحة المستخدمة لدينا هي المروحية الخفيفة متعددة الأغراض لدعم القوات الخاصة (H145M LUH SOF)". وتم نقل المروحيات على متن طائرات نقل من طراز (A400M) منذ نهاية مارس/آذار الماضي.



وينص تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، الذي تم تغييره في عام 2020، على تدريب القوات المسلحة المالية ودعمها بالقرب من العمليات في مكافحة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، دون أن يشارك الجيش الألماني نفسه في العمليات القتالية.

وهناك خطط لإنشاء مركز تدريب في وسط مالي.

وتم تمديد نطاق المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جميع دول الساحل الخمس - موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، تحسبا لنشاط الإرهابيين العابر للحدود.

