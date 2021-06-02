مدير عام الصليب الأحمر يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل زيارته لغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبّر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبيرت مارديني، عن تضامنه مع المدنيين في قطاع غزة بعد عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية.

وقال مارديني لـ"الخليج 365" خلال تجوله في الأماكن التي تعرضت للقصف بغزة: "نتعاطف مع المدنيين الذين عاشوا مأساة في التصعيد الأخيرة".

وأشار إلى أنه زار حي الوحدة (بغزة) الذي شهد دمارا كبيرا، مضيفا "وجودنا هنا لنتضامن مع المدنيين ونزيد نشاطنا الإنساني بالمجال الطبي وإصلاح منشآت مياه الصرف الصحي ومساعدة العائلات المتضررة".

وعن المستفيدين من برامجهم، أوضح مارديني أن 3 آلاف عائلة متضررة سوف تستفيد من برامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أبدى الاستعداد للتعاون مع السلطات المحلية بشأن وباء كورونا.

ووصل مارديني صباح اليوم إلى قطاع غزة ضمن زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لتقييم الوضع الإنساني ولقاء المتضررين من التصعيد الأخير .

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مديرها العام سيطّلع بشكل مباشر على احتياجات السكان الأكثر إلحاحاً وسيجدّد التزامنا تجاه المتضررين من النزاع.

وخلال زيارته التي ستستمر لثلاثة أيام، من المقرر أن يلتقي المسؤول بالسلطات لمناقشة مختلف الموضوعات التي تهم اللجنة الدولية مع التركيز على القانون الدولي الإنساني والآثار الإنسانية على المدنيين.



وقتل 255 فلسطينيا على الأقل وأصيب قرابة 2000 في العملية الإسرائيلية التي استمرت 11 يوما في قطاع غزة وأدت لتدمير واسع في المنازل والبنى التحتية.