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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعلن عن إنشاء مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، كمال حسين لطيف، أن بلاده تنوي بناء مفاعلات نووية لاستخدامات سلمية بحتة ولا يمكن ان تكون لغير ذلك.
وقال رئيس الهيئة العراقية إن "المفاعلات مخصصة لانتاج الكهرباء ولا يمكن بأي حال من الاحوال تحويلها الى استخدامات أخرى".
وأضاف إن التصميم ونوع المفاعل لا يسمح بأي تطبيق غير مقر له.. مشيراً الى أن هذا النوع من المفاعلات من الجيل الثالث مخصصة بشكل دقيق لانتاج الكهرباء فقط".