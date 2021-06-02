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العراق يعلن عن إنشاء مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

 أعلن رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، كمال حسين لطيف، أن بلاده تنوي بناء مفاعلات نووية لاستخدامات سلمية بحتة ولا يمكن ان تكون لغير ذلك.

 

وقال رئيس الهيئة العراقية إن "المفاعلات مخصصة لانتاج الكهرباء ولا يمكن ب‍أي حال من الاحوال تحويلها الى استخدامات أخرى".

 

وأضاف إن التصميم ونوع المفاعل لا يسمح ب‍أي تطبيق غير مقر له.. مشيراً الى أن هذا النوع من المفاعلات من الجيل الثالث مخصصة بشكل دقيق لانتاج الكهرباء فقط".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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