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بوغدانوف: موسكو قد تستضيف مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن ممثلين عن فصائل فلسطينية مختلفة، منها حركة "حماس"، قد يزورون موسكو لإجراء مشاورات مع بعضها البعض.

أكد بوغدانوف اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لا تزال على تواصل مع حركتي "فتح" و"حماس" وغيرهما من المصائل الفلسطينية، وأعرب عن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بينها في أي وقت، قائلا: "إذا كانت لديهم رغبة في الاجتماع فإن موسكو تمثل دائما مكانا مريحا لكل الفلسطينيين للتباحث".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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