شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوغدانوف: موسكو قد تستضيف مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن ممثلين عن فصائل فلسطينية مختلفة، منها حركة "حماس"، قد يزورون موسكو لإجراء مشاورات مع بعضها البعض.



أكد بوغدانوف اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لا تزال على تواصل مع حركتي "فتح" و"حماس" وغيرهما من المصائل الفلسطينية، وأعرب عن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بينها في أي وقت، قائلا: "إذا كانت لديهم رغبة في الاجتماع فإن موسكو تمثل دائما مكانا مريحا لكل الفلسطينيين للتباحث".