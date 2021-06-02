الامارات.. 97.163 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 97.163 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 12.967.716 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.



إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إجراء 215.689 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1968 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 572.804 حالات. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1684 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.954 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 552.479 حالة.