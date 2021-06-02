شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 956 إصابة بكورونا و40 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد يرتفع بذلك إلى 263 ألفا و606، من بينهم 15136 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 711 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192 ألفا و823 شخصا.